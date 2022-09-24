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Политика24 сентября 2022 14:53

Два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ центра Донецка

От обстрела пострадали двое мужчин, уточнили в штабе теробороны ДНР
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ центра Донецка

Два мирных жителя получили ранения при обстреле ВСУ центра Донецка

Фото: REUTERS

Двое мирных жителей пострадали при обстреле Ворошиловского района в центре Донецка со стороны ВСУ, сообщили сегодня, 24 сентября, в штабе территориальной обороны ДНР.

"При обстреле украинскими боевиками Ворошиловского района города ранения получили двое мужчин по улице Щорса", - уточняется в сообщении представительства в Телеграм-канале.

Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщило об обстреле Ворошиловского района Донецка, ВСУ выпустили по городу три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 сентября 2022 года можно прочитать здесь.