Соцопрос показал, что подавляющее большинство граждан ЛДНР и освобожденных территорий намерены сказать "да" на референдуме по вопросу вхождения в состав России. Фото: REUTERS

Готовность принять участие в референдуме по вопросу вхождения в состав России и количество респондентов, намеревающихся проголосовать за стали предметами социологического опроса, проведенного компанией ИНСОМАР. Опрос проводился 23 сентября 2022 года, в первый день референдума на территории республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. В нем приняли участие по 1000 респондентов из каждого региона. Опрос проводился по телефону.

По результатам опроса, готовность принять участие в референдуме составляет до 91 процента. Такой результат зафиксирован в Луганской Народной республике.

Намерение проголосовать за вхождение региона в состав Российской Федерации выразили от 83 процентов опрошенных в Херсонской области до 97 процентов в Луганской Народной республике.

Как прошел второй день голосования в ДНР, читайте здесь на KP.RU.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вопросу о вхождении в состав России 23–27 сентября 2022 года: онлайн-трансляция здесь на KP.RU.

Энергоресурсы, торговые порты, продовольствие: что получит Россия вместе с ДНР, ЛНР, Херсонщиной и Запорожьем, оценил экономист Ракша в эксклюзивном интервью KP.RU.