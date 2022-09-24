Лавров заявил о грубых провокациях Запада вместо честного диалога

Лавров рассказал, что сегодня решается вопрос миропорядка. Фото: REUTERS

Вместо честного диалога с Россией Запад идет на грубые провокации и инсценировки. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в субботу 24 сентября, выступая на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция выступления главы российского МИД ведется на официальном сайте дипломатического ведомства, она доступна здесь.

Лавров отметил, что сегодня решается вопрос о будущем миропорядка.

«Сегодня решается вопрос о будущем миропорядка – это ясно любому непредвзятому наблюдателю. Вопрос в том, будет ли это порядок с одним гегемоном, заставляющим всех жить по своим пресловутым «правилам», выгодным только ему. Или это будет демократичный, справедливый мир - мир без шантажа и запугивания неугодных, без неонацизма и неоколониализма», - сказал Лавров, отметив, что Россия твердо выбрала второй вариант и призывает работать над его воплощением в жизнь.

Также Лавров заявил, что Вашингтон пытается превратить весь земной шар в свой «задний двор», поскольку пресловутая "доктрина Монро" обретает глобальный охват.

Ранее глава российского дипломатического ведомства напомнил, что ООН создавали «не для того, чтобы привести человечество в рай, а чтобы спасти его от ада».