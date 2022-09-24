Лавров заявил, что Вашингтон пытается превратить весь земной шар в свой "задний двор"

Сергей Лавров заявил, что Запад собирается превратить весь земной шар в свой задний двор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соединенные Штаты собираются превратить весь земной шар в свой "задний двор". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в субботу 24 сентября, выступая на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция выступления главы российского МИД ведется на официальном сайте дипломатического ведомства, она доступна здесь.

"Очевидно, что пресловутая "доктрина Монро" обретает глобальный охват. Вашингтон пытается превратить весь земной шар в свой "задний двор", - сказал Лавров, отметив, что незаконные односторонние санкции, которые долгие годы принимаются в нарушение Устава ООН стали для Запада инструментом принуждения несогласных и задействуются как инструмент политического шантажа.

Глава росийского МИД подчеркнул цинизм подобной практики.

"Рестрикции бьют по гражданскому населению, препятствуя получению доступа к товарам первой необходимости, в том числе медикаментам, вакцинам, продовольствию", - сказал он.

Также Лавров заявил, что Запад намерен расчленить Россию из-за ее самостоятельного курса.