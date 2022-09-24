Лавров напомнил, что ООН создавали "не для того, чтобы привести человечество в рай, а чтобы спасти его от ада"

Лавров призвал вернуться к истокам дипломатии ООН. Фото: REUTERS

Организация Объединенных Наций должна вернуться к истокам дипломатии, заложенным при ее создании. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в субботу 24 сентября, выступая на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция выступления главы российского МИД ведется на официальном сайте дипломатического ведомства, она доступна здесь.

Лавров процитировал бывшего генерального секретаря ООН Дага Хаммаршельда и напомнил, что Организацию Объединенных Наций создавали "не для того, чтобы привести человечество в рай, а чтобы спасти его от ада".

Также Лавров заявил, что Вашингтон пытается превратить весь земной шар в свой "задний двор", поскольку пресловутая "доктрина Монро" обретает глобальный охват.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД заявил о намерении Запада расчленить Россию из-за ее самостоятельного курса.