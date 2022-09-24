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Политика24 сентября 2022 18:25

Путин подписал указ об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации

Отсрочка будет предоставлена студентам очной и очно-заочной форм обучения
Мария ПАВЛОВА
Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов.

Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов.

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал Указ об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в субботу 24 сентября. Текст указа опубликован на официальном сайте Кремля, он доступен здесь.

Документ предусматривает предоставление отсрочки от призыва по частичной мобилизации студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения. Речь идет о студентах, проходящим обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам как среднего профессионального, так и высшего образования.

Уточняется, что право на отсрочку имеют обучающиеся в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые.

Напомним, как ранее писал сайт KP.RU, президент Владимир Путин в ходе обращения к населению Российской Федерации в среду 21 сентября объявил о частичной мобилизации военнообязанных граждан РФ.