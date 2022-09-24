Глава МИД России Лавров: Жители Донбасса референдумом отвечают на призыв Зеленского уйти с Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях обернулось истерикой в ряде западных стран, однако жители этих территорий лишь реагируют на словах украинского лидера Владимира Зеленского. Ранее политик заявлял, что русским следует убираться с Украины, напомнил глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров во время своего выступления с трибуны ООН.

- Запад закатил истерику из-за референдумов...Но проживающие там люди лишь реагируют на то, что им в одном из интервью в августе 2021 года посоветовал президент Зеленский. Тогда он сказал, что тем, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков (нужно) "уходить в Россию" ... Вот люди так и поступают, забирая с собой при этом свои земли, на которых столетиями жили их предки, - сказал руководитель дипломатического ведомства.

Ранее сайт KP.RU писал, что с 23 по 27 сентября 2022 года в ЛНР и ДНР, в Херсонской и Запорожской областях началось проведение референдумов о вхождении в состав России. Принять участие в референдуме могут все совершеннолетние граждане, за исключением тех людей, которые по решению суда признаны недееспособными.