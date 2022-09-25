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Политика25 сентября 2022 6:33

ВСУ ударили из HIMARS по гостинице в центре Херсона, есть погибшие

Предположительно, погибли два человека
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Удар из РСЗО HIMARS пришелся по гостинице в центре Херсона

Удар из РСЗО HIMARS пришелся по гостинице в центре Херсона

Фото: Кадр видео

Вооруженные силы Украины нанесли удар из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS по гостинице в центре Херсона. Об этом сообщает РИА Новости.

Обстрел совершен ранним утром, когда большинство из постояльцев спали. Многие посетители гостиницы - обычные граждане. Среди них не было военных, уточнил источник.

Известно, что в результате атаки имеются погибшие. По словам источника в экстренных службах, погибли двое человек. Предположительно, один из них - бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

В числе пострадавших - оператор RT. Его придавило бетонной плитой. Это подтверждается кадрами видеозаписи с места происшествия. Военкор RT Мурад Газдиев уточнил, что в результате обстрела никто из съемочной группы серьезно не пострадал.

По его словам, они помогают спасателям доставать людей из завалов.