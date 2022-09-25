Военкоматы обеспечат должные условия обращения с прибывшими в рамках частичной мобилизации резервистами. Фото: REUTERS

Военкоматы обеспечат должные условия обращения с прибывшими в рамках частичной мобилизации резервистами. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев. Свое обращение он направил министру обороны РФ Сергею Шойгу, ссылаясь на публикации в интернете, и призвал призвал "обеспечить единые и достойные условия отправки мобилизованных в места несения службы", - пишут в пресс-службе депутата.

По словам председателя комитета, в первые сутки уже прибыло более 10 тыс. человек, что свидетельствует о “ высокой степени ответственности и патриотизма среди россиян”. В свою очередь военкоматы должны поддержать резервистов, а не “полностью деморализовать и подрывать боевой дух” граждан, считает председатель.

“Такие прецеденты вызывают неприязнь как к военно-политическому руководству, так и к государству в целом. Нужно срочно менять восприятие мобилизации и действий военных комиссариатов в обществе", - сообщил Метелев.

Он также подчеркнуть, что есть и положительные прецеденты работы сотрудников военкомата с призывниками. Комиссариаты проводят патриотические мероприятия, усиливая боевой дух солдат.

"Считаю важным, помимо необходимости корректного поведения сотрудников военкоматов, при отправке солдат исполнять Гимн Российской Федерации в сопровождении военных оркестров, привлекать священнослужителей для молитвы, ветеранов боевых действий или лидеров патриотических организаций для мотивационной речи, поднимающей боевой дух, а также организовывать совместное фотографирование для членов семей и самих бойцов", - добавил Метелев.

25 сентября 2022 года также сообщали, что аспиранты, которые учатся на очной и очно-заочной формах обучения, получат отсрочку от частичной мобилизации. Это касается и иных ступеней высшего образования. Студенты не призываются в качестве резервистов для участия в спецоперации на линии соприкосновения.