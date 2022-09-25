Подавляющее большинство опрошенных жителей Запорожья голосуют за присоединение к России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В первый день референдума о вхождении Запорожской области в состав России 93% участников голосования поддержали эту инициативу. Об этом свидетельствуют результаты экзитполов, проведенных Крымским Республиканским институтом политических и социологических исследовании (РИПСИ).

Всего было опрошено 500 участников голосования, выходивших из избирательных участков. 93% из них сообщили, что проголосовали за будущее региона в составе Российской Федерации.

Как ранее писал сайт KP.RU, Центризбирком Запорожской области озвучил цифры явки на референдум во второй день, 24 сентября 2022 года. По данным ЦИК, по итогам двух дней проголосовали 35,54% жителей региона.

Напомним, референдумы о вхождении в состав России начались в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях в пятницу, 23 сентября 2022 года. Голосование будет проходить в течение пяти дней – до 27 сентября.