Российские войска уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS под Николаевом Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS в Николаевской области, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Явкино Николаевской области поражена на огневой позиции пусковая установка РСЗО HIMARS», – рассказал он на брифинге.

Кроме того, российскими войсками уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в Запорожской области, два склада боеприпасов в Донецкой народной республике и потоплен украинский бронированный катер типа «Гюрза» в районе порта Очаков. За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия российских войск поразили командный пункт батальона 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Николаев, пункты временной дислокации иностранных наемников и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожье и ДНР и 33 артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 178 районах.

Как писал сайт KP.RU, ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона.