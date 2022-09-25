Украинские войска потеряли за сутки более 110 человек на Николаевско-Криворожском направлении Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины потеряли за прошедшие сутки на Николаевско-Криворожском направлении более 110 человек в результате ударов российских войск, сообщил официальные представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате высокоточных ударов ВКС России по пунктам постоянной дислокации и узлу связи 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Безыменное, Миролюбовка и Осокоровка Херсонской области уничтожено до 30 боевиков и пять единиц военной техники. Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 110 человек убитыми и ранеными, а также 13 единиц военной техники», – сказал он на брифинге.

Кроме того, российские истребители сбили в Николаевской два самолета МиГ-29 ВСУ, которые были переоборудованы под применение американских противорадиолокационных ракет HARM. Также за сутки средства противовоздушной обороны сбили 12 беспилотных летательных аппаратов в Донецкой народной республике и Херсонской области.