В Белом доме заявили о действующей линии связи между Россией и США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Между Россией и Соединенными Штатами действует горячая линия связи, в последние дни высокопоставленные представители двух стран имели контакты, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Да, у нас есть возможность говорить напрямую на высоких уровнях, ясно направлять свои сигналы им и принимать их сигналы, что часто происходило за последние месяцы и даже за последние дни», – сказал советник Джо Байдена в интервью телеканалу ABC.

Содержание переговоров Москвы и Вашингтона хранится в тайне, отметил Салливан.

Как писал сайт KP.RU, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и Соединенные Штаты не прерывали контакты. Дипломат отметил, что российская сторона не инициировала сворачивания контактов, чего нельзя сказать о Вашингтоне, который прекратил обсуждение по ряду важных тем.