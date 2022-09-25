Глава Дагестана призвал привлекать к ответственности за нарушения условий частичной мобилизации

Обо всех реальных случаях нарушения прав Меликов поручил сообщать уполномоченным органам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Дагестана Сергей Меликов опубликовал пост в своем телеграм-канале, в котором заявил, что главы городов и районов понесут персональную ответственность за нарушения порядка проведения частичной мобилизации и установленных норм призыва резервистов.

"Я уже ранее говорил об этом, но повторю снова: частичная мобилизация должна проходить строго по объявленным президентом критериям. В последних указах главы государства черным по белому написано, кого сегодня мобилизуют. Никаких ошибок и исключений из правил быть не может! Главы городов и районов несут за это персональную ответственность", - написал он.

По словам главы региона, были прецеденты, когда военкоматы призывали по поручению вышестоящих органов людей, не подпадающих под частичную мобилизацию. В связи с этим он призвал исправить ошибки.

"Знаю, что в самом начале мобилизации такие ошибки имели место в том числе потому, что некоторые граждане несвоевременно уведомляли военкоматы об обстоятельствах, дающих им отсрочку от мобилизации", - сказал он.

Он также отметил, что имеет место быть и фейковые “вбросы”, которые распространяют в соцсетях “враги через паблики” за границей.

Обо всех реальных случаях нарушения прав Меликов поручил сообщать уполномоченным органам.

"Сегодняшняя ситуация требует от нас решительности, сплоченности, готовности взять на себя ответственность за судьбу целого народа. Мы должны достойно справиться с этими испытаниями, и сделать это можно только вместе", - добавил глава Дагестана.

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Соответствующий приказ был размещен на сайте кремля. Министр обороны Сергей Шойгу назначен ответственным за проведение призывной кампании в России. По его распоряжению определяются категории граждан, призываемых в зону проведения спецоперации. План набора предполагает мобилизовать более 300 тысяч человек.