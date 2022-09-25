Россиян предупредили о новых схемах мошенников после объявления о частичной мобилизации Фото: Виталий ТИМКИВ

Руководитель направления аналитики интернет-угроз "РТК-Солар" Сергей Трухачев предупредил россиян о новых схемам мошенников, которые активизировались после объявления о частичной мобилизации в России.

По его словам, сейчас в сети появились сотни новых мошеннических публикаций, Telegram-каналов и сайтов на тему мобилизации. Одним из самых популярных мошеннических направлений стали фейковые сайты, которые собирают данные россиян для последующего их использования в шантаже и других способах выманивания денег.

В качестве примера такого сайт, на котором гражданам предлагается ввести личные данные для якобы проверки наличия своего имени в списке мобилизованных граждан. Об этом пишет "Газета.Ru".

- Собираемые сведения могут быть использованы в различных мошеннических схемах. Например, могут позвонить и сказать: "Вы попали под мобилизацию, мы поможем вам избежать этого", -предупредил специалист.

Ранее RT писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об огромном числе фейков о частичной мобилизации в соцсетях. По его словам, появляются провокационные данные и огромное количество недостоверной информации. Он призвал "трезво, вдумчиво и объективно к этому относиться", а также не поддаваться "этим провокациям".

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан.