В Италии правоцентристская коалиция лидирует на выборах в парламент Фото: REUTERS

В Италии на выборах в парламент страны лидирует правоцентристская коалиция, которая включает в себя партии "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия", набирая от 41% до 45% голосов. Об этом сообщает телеканал "Rai News 24" со ссылкой на результаты экзитполов.

Что касается борьбы внутри коалиции, то там наибольшее число голосов набирает партия Джорджи Мелони "Братья Италии" - от 22% до 26%. Тем временем, левоцентристская коалиция во главе с Демократической партией набирает до 30% голосов.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Италии проходят досрочные парламентские выборы, которые были назначены после развала коалиции и отставки премьер-министра страны Марио Драги в июле 2022 года.

Согласно итогам последним опросов, лидером голосования может стать ультраправая партия "Братья Италии", возглавляемая бывшим министром по делам молодежи Джорджей Мелони.