Хакеры раскрыли имена украинских разведчиков
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Российская хакерская группа RaHDIt выложила в открытый доступ данные о свыше 1,5 тысячи сотрудниках службы внешней разведки (СВР) Украины.
Хакеры уточнили, что сформировать базу данных удалось за счет сопоставления баз данных украинских СВР и МИД, где нашлись множество совпадений по разведчикам и сотрудникам посольств Украины.
Среди людей, фигурирующих в списке, есть сотрудники посольств Украины в США, Франции, Германии, Польше, Италии, ЮАР, Венгрии, Аргентины, Греции, Ирака, Азербайджана и Таджикистана.
Кроме того, в перечне представлены военные разведчики в представительствах НАТО, Евросоюза и Организации объединенных наций (ООН), а также места базирования подразделений украинской внешней разведки.
Как ранее писал сайт kp.ru, российские хакеры выложили в открытый доступ данные о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины (СБУ). Среди представленной информации есть номера телефонов, фотографии и места жительства, а также их увлечения и судимости.
В частности, согласно представленным сведениям, среди сотрудников СБУ есть люди нетрадиционной сексуальной ориентации, судимые за потребление и приобретение наркотиков, свингеры и любители азартных игр.
Напомним, кибератака российской хакерской группировки RaHDIt на сутки лишила украинские власти закрытой связи в марте 2022 года. Хакеры назвали это стало серьезным ударом по госорганам Украины, так как они на этот период лишились закрытых каналов связи. Они уточнили, что RaHDIt планирует и дальше осуществлять "подобные вещи".