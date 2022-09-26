Глава Иркутской области сообщил о тяжелом состоянии военкома после стрельбы в военкомате Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Пострадавший во время стрельбы в военкомате Усть-Илимска военком находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом рассказал губернатор Иркутской области региона Игорь Кобзев.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 26 сентября, мужчина устроил стрельбу в военкомате в городе Усть-Илимск Иркутской области.

«Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате», - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Кобзев уточнил, что раненый военком Александр Елисеев на данный момент находится в реанимации, «в крайне тяжелом состоянии». «Врачи борются за его жизнь. Стрелка сразу задержали. И он обязательно будет наказан», - отметил он.

Кобзев также заявил, что меры безопасности были усилены, призвав население сохранять спокойствие.

Как передает RTVI, пресс-секретарь Минздрава Иркутской области Виктория Келэвро заявила, что военный комиссар, пострадавший в результате стрельбы в военкомате, был госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.