Врач-нутрициолог назвала три самые опасные модные диеты Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Если у человека есть лишний вес, то в среднем он тестирует до пяти разных диет за свою жизнь, в надежде похудеть. Большинство не добиваются результата и часто дело в том, что метод снижения веса является бесполезным.

Член Ассоциации нутрициологов, консультант по питанию с 10-летним опытом и ведущая программы по коррекции веса и оздоровлению Татьяна Ширкова назвала три самые бесполезные модные диеты.

Эксперт напоминает, что на диете человек худеет из-за ограничения калорийности питания. Как только система питания налаживается, вес возвращается.

Новомодные диеты, по словам врача, не только не помогают, но и вредят организму. Первой в список самых вредных она отнесла кетодиету, основанную на приеме преимущественно жирной пищи.

В ней из рациона удаляются углеводы и вводятся жилы из животных продуктов. Оказавшись на таком режиме питания, тело вводится состояние кетоза - это запасной после глюкозы механизм получения энергии. Кетоны образуются в печени при расщеплении жиров.

Это не только пищевые, но и наши собственные жиры, поэтому происходит снижение веса. Мало где говорится о том, что данная диета высокорискованная, так как увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний за счет того, что снижается уровень магния, фосфора, селена, витаминов В и С в организме.

- Идет огромная нагрузка на почки, появляются запоры, есть риск развития рака толстой кишки из-за отсутствия клетчатки и дисбалансе микробиомы кишечника. Воспаления, аллергии, аутоиммунные заболевания, - говорит в беседе с «Газетой. Ru» консультант по питанию.

Второй место по разрушительности у белковой диеты. Она несет в себе все проблемы кето-диеты, плюс провоцирует отравление организма. Причина в том, что в процессе разбора белка на аминокислоты конечным продуктом является аммиак. Если его большое количество, то организм отравляется.

Третье место по вредности у голодания. Запасов энергии или гликогена, который хранится в печени, у нас всего на три дня.

За это время опасных изменений не происходит, а вот когда запас гликогена закончится, клеткам будет неоткуда брать энергию для очищения организма от шлаков и токсинов. Возникает слабость, головокружения, сбои в работе организма.

- Оптимальный вариант – это сбалансированное питание с большим количеством фруктов, овощей и зелени, - заключила эксперт.

Правильное питание играет большую роль для поддержания здоровья и молодости кожи. Важно, чтобы в рационе было много продуктов — источников антиоксидантов, которые способны бороться с негативными последствиями УФ-излучения, пишет RT.

Ранее врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова в беседе с «Известиями» рекомендовала родителям ограничить потребление школьниками классических перекусов в виде сдобных булочек, шоколадок, картофельных чипсов и сухариков.