Глава Удмуртии прибыл на место стрельбы в школе в Ижевске

Александр Бречалов Фото: Диля Ахмадишина

Глава Удмуртии Александр Бречалов в понедельник, 26 сентября, прибыл на место происшествия в школе в Ижевске. Об этом глава региона сообщил сам в Telegram-канале.

«По ситуации в школе №88: привлечены все силы и средства. На месте работают все спецслужбы, скорая. Я прибыл на место происшествия, буду оперативно докладывать обо всем, что происходит», - завил глава Удмуртии.

Тем временем, в Министерстве внутренних дел по Республике Удмуртия подтвердили, что в понедельник, 26 сентября, в полицию поступило заявление о стрельбе в школе № 88 города Ижевска. В ведомстве уточнили, что на данный момент на место происшествие выехали сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, в МВД уточнили, что в настоящие время принимаются меры к задержанию подозреваемого, а информация о пострадавших уточняется.

Как сообщали ранее СМИ, стрельба началась утром во время урока, когда неизвестный мужчина в черном костюме ворвался в класс, открыв стрельбу по детям. Директор школы успела спрятаться с раненым подростком в кабинете, закрывшись там.