Глава МАГАТЭ заявил, что готов вести переговоры с Россией и Украиной по безопасности Запорожской АЭС

Запорожская АЭС регулярно подвергается массированным обстрелам со стороны ВСУ Фото: REUTERS

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о готовности продолжать консультации с Россией и Украиной по созданию зоны ядерной и физической безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС, создание такой зоны возможно и необходимо.

"На прошлой неделе у меня была возможность начать консультации с Украиной и Российской Федерацией по срочному созданию зоны ядерной и физической безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС. Это возможно, это обязательно нужно сделать", - цитирует Гросси информагентство ТАСС.

Ранее в российским министерстве обороны призвали западные страны повлиять на Украину с целью прекращения обстрелов территории Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ.

В министерстве иностранных дел РФ предупредили, что украинские обстрелы могут привести к масштабной катастрофе на ЗАЭС. Пострадать от нее, как отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве, могут не только РФ и Украина, но и целый ряд европейских государств. Последствия же возможной масштабной аварии на Запорожской АЭС могут быть сравнимы по масштабам с последствиями катастроф на атомных станциях в Фукусиме и Чернобыле.