Германия планирует ввести лимит цен на электричество осенью 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия готовится ввести лимит цен на электричество осенью 2022 года, если эта мера не будет согласована на уровне Евросоюза, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в кабмине.

"Германия готовится к введению лимита цен на электричество в стране этой осенью, если Евросоюз не сможет согласовать подобную меру для всего блока", - уточняется в сообщении издания.

Также газета отмечает, что в отличие от Франции, где из-за введенного лимита цен ограничивается сумма, которую энергопредприятия могут взимать у пользователей, в Германии планируют ввести налог на энергопроизводителей, которые взимают с пользователей сумму, превышающую установленную.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что протесты из-за роста цен на газ и электричество начались в Лондоне. Отмечалось, что аналогичные акции должны пройти в 25 крупнейших городах Великобритании.