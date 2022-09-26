Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия не меняла подход к возможности применения ядерного оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Никаких изменений российского подхода к вопросу по поводу возможного применения ядерного оружия не произошло, все в том же русле, что задано военной доктриной России и основами госполитики в сфере ядерного сдерживания, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Как мы не один раз отмечали и публично, и в контактах с американцами, никаких изменений российских доктринальных подходов к этой теме (применение ядерного оружия - прим. ред.) не произошло, все остается в том же русле и в тех же рамках, заданных нашей военной доктриной, а также основами госполитики в области ядерного сдерживания", - подчеркнул Рябков в эфире Первого канала.

Ранее в МИД заявили, что Россия не собирается применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине. В ведомстве отметили, что Москва продолжит придерживаться принципов, в соответствии с которыми в такой войне “не может быть победителей”.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 сентября 2022 года можно прочитать здесь.