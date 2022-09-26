Тимур Иванов получил звание Героя Луганской народной респбулики Фото: Минобороны РФ

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник присвоил звание Героя ЛНР замминистра обороны РФ Тимуру Иванову. Пасечник уже подписал соответствующий указ, согласно которому Иванов будет обладателем данного звания.

Информацию о присвоении звания Героя ЛНР заместителю Сергея Шойгу распространило информагентство ТАСС.

Тимур Иванов занимает пост замминистра обороны России с мая 2016 года. Иванов - действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, кандидат экономических наук.

Согласно официально информации, в Минобороны России Иванов в настоящее время лично курирует все вопросы, связанные с управлением имуществом и расквартированием войск, жилищное и медицинское обеспечение Вооружённых сил России.

Также чиновник отвечает за строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов Минобороны России, а также за ход реализации в РФ программы военной ипотеки.