Сергей Рябков выступил с важным заявлением по поводу возможного расширения числа членов БРИКС Фото: предоставлено Представительством МИД РФ.

Порядка 15 государств официально выразили интерес присоединиться к БРИКС. С соответствующим заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я, безусловно, отметил для себя в позитиве возросший в последние месяцы интерес со стороны многих влиятельных, авторитетных государств к деятельности БРИКС. И, что скрывать - полтора десятка стран в той или иной форме уже выразили интерес к присоединению к данной группе", - сообщил высокопоставленный российский дипломат в прямом эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Он пояснил, что подобные факты напрямую свидетельствуют о существенном росте авторитета БРИКС как международной структуры, противостоящей попыткам создания однополярного мира.

При этом Рябков не стал уточнять, какие именно государства в ближайшее время собираются стать членами БРИКС.

БРИКС - это межгосударственное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР.. Официальный статус кандидатов на вступление в БРИКС в настоящее время имеют Иран и Аргентина.

Организация была основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Помимо саммитов, встречи проходят на уровне глав МИД, министров финансов и др. С 2009 года правительства стран БРИКС ежегодно встречаются на официальных саммитах. Последний 14-й саммит БРИКС состоялся 24 июня 2022 года в Китае.