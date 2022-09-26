В Испании озвучили критерии выдачи виз россиянам Фото: Евгения ГУСЕВА

Государства Евросоюза не планируют прекращать выдачу виз гражданам России, которые разделяют европейские ценности, заявил глава МИД Испании Мануэль Альбарес.

"Мы приняли решение не закрывать полностью (выдачу виз - прим. ред.)… Те, кто говорят на нашем языке, те, кто стремятся к нам, и все те, кто разделяют наши ценности, должны иметь место среди нас", - заявил он сегодня, 26 сентября, в интервью агентству Europa Press, отметив, что этот вопрос стал причиной долгих дебатов в ходе неформального заседания Совета министров иностранных дел ЕС.

Кроме этого, Альбарес пояснил, что Испания полностью выступает за то, чтобы люди в текущих обстоятельствах имели возможность получать визы для въезда в страну.

Ранее Франция и Германия призвали ЕС продолжить выдачу виз россиянам.

Также ранее глава МИД Латвии призвал ЕС запретить выдачу россиянам туристических виз, об этом сообщал сайт KP.RU.