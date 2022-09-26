Мэр Донецка сообщил о непрекращающихся обстрелах ВСУ во время референдума

Вооруженные силы Украины проводят массированные обстрелы Донецка и других городов Донбасса Фото: REUTERS

Обстрелы Донецка со стороны украинской армии во время проведения референдума по вопросу вхождения ДНР в состав России, который начался 23 сентября 2022 года, не прекращаются ни днем, ни ночью. С таким заявлением выступил мэр столицы Донецкой народной республики Алексей Кулемзин.

"На протяжении всех этих трех дней обстрелы не прекращаются ни ночью, ни днем. Ночью сегодня был плотный обстрел. С утра под обстрелом пять районов города из девяти. В Кировском районе зафиксированы [противопехотные мины] "Лепестки", уже в Петровском зафиксированы. Уже есть раненные мирные жители на "Лепестках" в том числе," - отметил глава Донецка в эфире российского Первого канала.

По словам Кулемзина, жители Донецка уверены, что после официального вхождения ДНР в состав России они будут защищены и на обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины будет даваться жесткий ответ.

Референдумы о вхождении в состав России с 23 по 27 сентября проводятся в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в освобожденных РФ в ходе военной спецоперации на Украине Херсонской и Запорожской областях. В настоящее время референдумы на всех четырех территориях официально признаны состоявшимися, так как участие в них в каждом из случаев приняли более 50% избирателей.

Вскоре после подведения итогов плебисцитов главы ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий собираются попросить президента РФ Владимира Путина включить их территории в состав России на правах отдельных самостоятельных субъектов.