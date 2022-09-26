Литва направила Украине 50 бронированных машин М113 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Литва передала Вооруженным силам Украины 50 бронированных машин М113, они уже поступили в пункт назначения, сообщил сегодня, 26 сентября, журналистам министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Буквально три дня назад на Украину прибыли наши броневики, которые мы отправили, к настоящему времени уже 50 броневиков М113 переданы Украине", - уточнил Анушаускас.

Также он добавил, что дальнейшую поддержку Украины Литва планирует обсуждать с союзниками по НАТО. Анушаускас сообщил, что в качестве компенсации Литве за передачу своего оружия Украине предполагается более ранняя поставка Вильнюсу американских бронированных вездеходов JLTV, которые были закуплены по контракту.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 сентября 2022 года можно прочитать здесь.