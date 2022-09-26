Депутат Госдумы Шеремет заявил, что России на Украине по факту противостоит блок сил НАТО Фото: Shutterstock

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет выразил мнение, что конфликт на Украине уже вышел за рамки спецоперации, поскольку России по факту противостоят силы военного блока НАТО.

"Мое личное мнение: конфликт на Украине уже вышел за рамки спецоперации. России по факту противостоят силы НАТО, развернувшие на Украине военный плацдарм и снабжающие украинскую армию современными образцами вооружения и наемниками. При этом власти государств Запада спонсируют киевский режим, который используют как ширму, чтобы ослабить Россию и добраться до ее энергоресурсов", - заявил РИА Новости Шеремет.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 сентября 2022 года можно прочитать здесь.