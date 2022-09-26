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Политика26 сентября 2022 14:21

Гендиректор МАГАТЭ обсудил с главой "Росатома" создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

В МАГАТЭ надеются, что никаких аварий на атомной станции не случится
Александр КИСЛОВ
Вокруг Запорожской атомной электростанции вскоре может быть создана большая защитная зона

Вокруг Запорожской атомной электростанции вскоре может быть создана большая защитная зона

Фото: REUTERS

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что подробно обсудил с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, находящейся под контролем Вооруженных сил России..

"Сегодня на полях Генеральной конференции состоялся своевременный обмен мнениями с главой российского "Росатома" Алексеем Лихачевым о создании зоны ядерной безопасности и защиты на украинской Запорожской АЭС - необходимом шаге по снижению риска ядерной аварии", - написал Гросси на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.

Ранее в российском МИДе заявили, что постоянные обстрелы ВСУ ставят под угрозу безопасность Запорожской атомной электростанции. В связи с этим, по мнению руководства российского внешнеполитического ведомства, Западу необходимо как можно скорее дать понять Киеву, что обстреливать Запорожскую АЭС (и освобожденный РФ города Энергодар, где находится станция) просто недопустимо.

В Минобороны РФ сообщили о высоком риске масштабной аварии из-за постоянных обстрелов Запорожской АЭС. В российском военном ведомстве подчеркнули, что пострадать в случае катастрофы на ЗАЭС могут не только Россия и Украина, но и сразу несколько европейских государств.