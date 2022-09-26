Вокруг Запорожской атомной электростанции вскоре может быть создана большая защитная зона Фото: REUTERS

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что подробно обсудил с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, находящейся под контролем Вооруженных сил России..

"Сегодня на полях Генеральной конференции состоялся своевременный обмен мнениями с главой российского "Росатома" Алексеем Лихачевым о создании зоны ядерной безопасности и защиты на украинской Запорожской АЭС - необходимом шаге по снижению риска ядерной аварии", - написал Гросси на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.

Ранее в российском МИДе заявили, что постоянные обстрелы ВСУ ставят под угрозу безопасность Запорожской атомной электростанции. В связи с этим, по мнению руководства российского внешнеполитического ведомства, Западу необходимо как можно скорее дать понять Киеву, что обстреливать Запорожскую АЭС (и освобожденный РФ города Энергодар, где находится станция) просто недопустимо.

В Минобороны РФ сообщили о высоком риске масштабной аварии из-за постоянных обстрелов Запорожской АЭС. В российском военном ведомстве подчеркнули, что пострадать в случае катастрофы на ЗАЭС могут не только Россия и Украина, но и сразу несколько европейских государств.