ЧП с падением давления на газопроводе "Северный поток-2" произошло в экономической зоне Дании

ЧП с падением давления на «Северном потоке - 2" произошло в датской исключительной экономической зоне Фото: REUTERS

ЧП с падением давления на "Северном потоке - 2" произошло в датской ИЭЗ (исключительной экономической зоне). Соответствующую информацию распространил оператор газопровода - компания Nord Stream 2 AG.

Уточняется также, что инцидент случился юго-восточнее датского острова Борнхольм.

"Во взаимодействии с береговыми службами установлено, что ЧП произошло в датской ИЭЗ юго-восточнее Борнхольма. Береговыми службами в качестве меры безопасности установлена охранная зона радиусом 5 морских миль. Идет расследование", - говорится в официальном сообщении представителей Nord Stream 2 AG.

Ранее стало известно о резком падении давления на нитке А газопровода "Северный поток-2". За ночь оно упало с 300 до 7 бар. "ЧП на нитке, А газопровода „Северный поток — 2“. Сегодня ночью диспетчер береговой площадки „Северного потока — 2“ зафиксировал резкое падение давления в линии А", - отмечают представители оператора "СП-2".

При этом возможные причины и обстоятельства данного инцидента пока не уточняются.

Известно также, что о произошедшем немедленно были оповещены береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. В настоящее время на месте ЧП ведется расследование.