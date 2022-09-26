Якутия собирается продлить налоговые льготы для предпринимателей на 2023 год

Глава Якутии Айсен Николаев рассказал о поддержке предпринимателей. Фото: Андрей СОРОКИН/ЯСИА.

В Якутии планируют продлить налоговые льготы для предпринимателей в 2023 году. Вопрос о сохранении мер поддержки бизнесу еще на год рассмотрит правительство республики. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

«Для нашей республики бизнес важен, как отрасль экономики, где заняты десятки, даже сотни тысяч человек. Бизнес, несмотря на все сложности, выплачивает заработную плату людям. Я очень признателен предпринимателям, они в этих тяжелых условиях работают достойно. Буду убеждать правительство поддержать малый бизнес, сейчас не время ускоренными темпами поднимать налоговую нагрузку», - заявил глава региона в ходе Прямой линии.

В 2022 году для снижения давления западных санкций в республике снизили налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения. Если раньше предприниматели оплачивали 6% налогов от размера дохода, то после введения льгот стали платить только 1%. Эта мера поддержки распространяется на 25 тысяч малых предпринимателей. По словам Айсена Николаева, после снижения налоговых ставок поступления в бюджет по упрощенной системе налогообложения не уменьшились, а, наоборот, выросли на 36%.

Всего на Дальнем Востоке, в том числе и в Якутии, для снижения санкционного давления принято более 270 мер поддержки. Для малых и средних предприятий в республике введено льготное микрофинансирование, кредитные каникулы, сохраняются процентные ставки. Правительство субсидирует часть расходов предпринимателей, занимающихся производством местной продукции, а также возмещает затраты на модернизацию и покупку нового оборудования.

Напомним, в 2022 году Якутия вошла в ТОП-15 Национального рейтинга инвестиционного климата. Республика заняла 13 место в общем списке российских регионов и второе место – в рейтинге дальневосточных регионов.