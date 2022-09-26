В Тульском цирке впервые прошло представление с тифлокомментариями для незрячих детей

Перед выступлением у юных зрителей была возможность познакомиться с цирком на ощупь. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

В Туле прошло первое цирковое представление с тифлокомментариями для незрячих зрителей. Благодаря инклюзивному проекту «Цирк на ощупь» юные посетители смогли максимально погрузиться в происходящее на манеже и буквально «увидеть» яркие цирковые костюмы, декорации и трюки, которые исполняли артисты Тульского цирка. Программа «Тропик шоу» впервые была переведена на язык текста. Лаконичные аудиокомментарии помогли зрителям следить за визуальной частью циркового спектакля.

«Цирк на ощупь» - это совместный проект Росгосцирка и программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». На представление в Тулу приехала известная актриса Ирина Безрукова – амбассадор тифлокомментирования в России. Именно ее команда помогла подготовить текст для описания программы «Тропик шоу».

«Цирк – это радость и смех, прятать его от маленьких зрителей просто нельзя, он должен быть доступен для каждого ребёнка. Я очень рада, что благодаря программе «Особый взгляд» и этому прекрасному проекту «Цирк на ощупь» у незрячих детишек появляется все больше и больше возможностей быть причастными к отечественной культуре и в данном случае к цирковому искусству», - подчеркнула Ирина Безрукова.

Перед спектаклем у юных зрителей была возможность познакомиться с цирком на ощупь: погладить дрессированных собачек, прикоснуться к змеям, потрогать костюмы артистов – от клоунских ботинок до платьев с перьями, покрутить в руках обручи. Во время шоу тифлокомментатор Анатолий Полищук в режиме реального времени рассказывал о том, что происходит на манеже. Зрители следили за комментариями с помощью специальных наушников. В спектакле были задействованы более 50 видов животных: еноты, верблюды, ламы, пони, болонки, бобтейлы, удавы и крокодилы. Самой большой звездой представления стала бегемотиха Юлиана: ее вес - 2,5 тонны! После выступления детей и их родителей угостили мороженым.

Во время шоу происходящее на манеже комментировал тифлокомментатор Анатолий Полищук. Фото предоставлено пресс-службой Росгосцирка

Проект «Цирк на ощупь» поддержала администрация Тульской области. По словам директора цирка Светланы Олейниковой, в Туле уже проходили музейные выставки и театральные спектакли с тифлокомментариями. Но цирковое представление для незрячих горожан – совершенно новый опыт.

«Компания Росгосцирк стала инициатором запуска представлений с тифлокомментариями в Туле. И тот энтузиазм, с которым эту новость восприняли коллеги в министерстве культуры региона, нас очень порадовал. Спасибо вам за то, что маленькие тульские зрители теперь с уверенностью могут сказать, что «видели» цирк», - отметила Светлана Олейникова.

Инклюзивный проект «Цирк на ощупь» был запущен весной 2022 года. За это время представления с тифлокомментариями посмотрели более 15 тысяч незрячих детей и их родителей в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Саратове, Сочи и Нижнем Тагиле.