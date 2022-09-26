Стрелявший в школе в Ижевске стоял на учете с шизофренией, фото: vk.com/18region

Стрелявший в школе №88 в Ижевске имел диагноз "шизофрения" и стоял на психиатрическом учете, сообщил журналистам министр просвещения России Сергей Кравцов.

"Установлено, что он уже стоял на психиатрическом учете, у него была шизофрения. Ему удалось убить охранника, проникнуть в школу", - сказал Кравцов.

Напомним, утром 26 сентября 2022 года в школе №88 в Ижевске на улице Пушкинской неизвестный мужчина ворвался в здание и открыл стрельбу по учителям и детям. Первым, кто упал от пули мужчины был охранник, он погиб на месте. Педагоги стали закрывать детей в классах, однако избежать жертв не удалось.

Раненый подросток из ижевской школы рассказал, что убийца расстреливал всех молча, сообщил сайт SPB.KP.RU.

Также сайт KP.RU писал, что одноклассники стрелка - Артема Казанцева - объяснили, почему он устроил расстрел в родной ижевской школе.