Эрдоган заявил, что в ближайшее время попытается организовать встречу Путина и Зеленского

Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что намерен "предпринять серьезные усилия" для разрешения конфликта на Украине Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что важнейшей целью официальной Анкары является организация встречи президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским и добиться устойчивого и полного прекращения огня на Украине.

"Наша цель в ближайшее время организовать встречу Путина и Зеленского, добиться устойчивого прекращения огня", - сказал Эрдоган.

Как уточняет информагентство РИА Новости, по мнению Эрдогана, важным шагом на пути к установлению мира на Украине может стать проведенный недавно масштабный обмен военнопленными между Москвой и Киевом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков публично заявлял о том, что допускает возможность проведения встречи Путина и Зеленского, однако отмечает, что в настоящее время для нее "просто нет какой-либо повестки".

По словам официального представителя Кремля, подобные встречи глав государств на высшем уровне готовятся на протяжении длительного времени и проводятся уже в случае наличия "финализированного варианта договора". Сейчас же о подобном вести речь не приходится, так как Киев ранее окончательно вышел из мирных переговоров с Москвой под давлением Запада, уточнил Песков.