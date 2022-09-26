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Политика26 сентября 2022 15:27

Эрдоган заявил, что в ближайшее время попытается организовать встречу Путина и Зеленского

При этом турецкий лидер подчеркнул, что пока не может договориться с Киевом и Москвой по поводу данной встречи
Александр КИСЛОВ
Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что намерен "предпринять серьезные усилия" для разрешения конфликта на Украине

Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что намерен "предпринять серьезные усилия" для разрешения конфликта на Украине

Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что важнейшей целью официальной Анкары является организация встречи президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским и добиться устойчивого и полного прекращения огня на Украине.

"Наша цель в ближайшее время организовать встречу Путина и Зеленского, добиться устойчивого прекращения огня", - сказал Эрдоган.

Как уточняет информагентство РИА Новости, по мнению Эрдогана, важным шагом на пути к установлению мира на Украине может стать проведенный недавно масштабный обмен военнопленными между Москвой и Киевом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков публично заявлял о том, что допускает возможность проведения встречи Путина и Зеленского, однако отмечает, что в настоящее время для нее "просто нет какой-либо повестки".

По словам официального представителя Кремля, подобные встречи глав государств на высшем уровне готовятся на протяжении длительного времени и проводятся уже в случае наличия "финализированного варианта договора". Сейчас же о подобном вести речь не приходится, так как Киев ранее окончательно вышел из мирных переговоров с Москвой под давлением Запада, уточнил Песков.