Задержанный ФСБ генконсул Японии во Владивостоке признал, что нарушил закон

ФСБ России задержала консула Генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори при получении им сведений ограниченного распространения

Консул Генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори после своего задержания российскими силовиками признал, что нарушил закон. Японский дипломат ранее был задержан сотрудниками ФСБ России за шпионаж и официально объявлен в РФ персоной нон грата.

Отвечая на вопросы сотрудников российских спецслужб о том, понял ли он, что нарушил законодательство России и что собирал у российских граждан закрытые данные, Тацунори в обоих случаях ответил: "Да, сейчас понял".

Ранее ФСБ сообщило о пресечении "шпионской акции" Тацунори во Владивостоке.

В Федеральной службе безопасности РФ уточняют, что японского консула поймали с поличным при получении за вознаграждение сведений о влиянии антироссийских санкций на экономическую и политическую ситуацию в Приморском крае.

После задержания консул Японии во Владивостоке был объявлен «persona non grata» в связи его деятельностью, по дипломатическим каналам японской стороне заявлен протест.