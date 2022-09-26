Экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден получил российский паспорт Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшему сотруднику Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену. Об этом сообщается в указе российского президента "О приеме в гражданство РФ".

В указе Путина Сноуден значится в списке лиц, получивших гражданство РФ, под 53-м номером.

Громкие разоблачения Сноудена, опубликованные в ведущих западных СМИ в 2013 году, вызвали дипломатический скандал. Из публикаций Сноудена выяснилось, что АНБ США неоднократно прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств мира, в том числе и тогдашнего канцлера Германии Ангелы Меркель.

В Соединенных Штатах Сноудену после этого официально предъявили обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности (американские власти и политики неоднократно называли Сноудена "предателем" и заявляли о необходимости применения в отношении него смертной казни). Он бежал из США в Гонконг. Там он сначала снял номер в отеле, однако вскоре из-за опасений, что его могут обнаружить, покинул его. Сноудена в итоге разместила у себя группа беженцев, у которых он прожил около двух недель.

Затем он уехал в Россию, где получил временное убежище. 1 августа 2014 года срок убежища был продлен на три года, Сноудену выдали вид на жительство в РФ. Теперь же американец официально стал российским гражданином.