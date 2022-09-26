В Херсоне от удара ВСУ по переправе погиб один человек и четверо ранены Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как минимум один человек погиб в результате ракетного удара ВСУ по причалу гражданской переправы в центре Херсона.

"Четверо раненых, одна - тяжело. Погиб один человек", - сообщили РИА Новости работающие на месте произошедшего медики. Как уточнил корреспондент РИА Новости, ракета упала недалеко от баржи, которая используется в качестве гражданской паромной переправы через Днепр.

Ранее сообщалось, что четыре мощных взрыва прогремели в центре Херсона, предварительно, сработала ПВО, об этом передавали РИА Новости.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 сентября 2022 года можно прочитать здесь.