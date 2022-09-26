Индонезия готовится к очному участию Путина в саммите G20. Фото: REUTERS

В Индонезии готовятся к очному присутствию на саммите G20 глав всех стран, в том числе президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом в понедельник 26 сентября сообщил индонезийскому агентству ANTARA глава администрации президента Индонезии Херу Буди Хартоно.

«Мы рассчитываем принять его в рамках саммита. Сценарий сопровождения Путина во время визита на Бали уже обсуждается на высшем уровне», - сказал агентству Хартоно, добавив, что Индонезия готовится к присутствию на саммите на Бали всех руководителей стран «большой двадцатки».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял приглашение своего индонезийского коллеги Джоко Видодо на саммит «Группы двадцати», который состоится на острове Бали 15-16 ноября 2022-го года.

Позднее в Кремле подтвердили участие Путина в саммите G20, уточнив, что формат участия главы государства пока не определен.