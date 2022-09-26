Раскрыты причины появления прыщей у взрослых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Косметолог-дерматолог, медицинский эксперт Vichy Алтана Базылева объяснила, почему у людей во взрослом возрасте могут появляться прыщи на лице.

По словам специалиста, несмотря на то, что предрасположенность к акне обусловлена генетически, его появление могут спровоцировать стресс, неправильное питание, курение и ряд других триггеров. Об этом она рассказала в беседе с изданием Lenta.ru.

- Если в юном возрасте угри чаще всего поражают все лицо или Т-зону (лоб, нос, подбородок), то у взрослых женщин они локализуются в основном в нижней трети лица и в U-зоне, по линии нижней челюсти. Представлены высыпания чаще всего глубокими болезненными узелками, так называемыми "подкожниками", а также комедонами и мелкими гнойничками, - объяснила Базылева .

Ранее ФАН сообщал, что мужчинам следует раз в месяц делать чистку лица, поскольку их кожа нуждается в этой процедуре даже больше, чем женская. По словам дерматокосметолога Владимира Ивкина, это связано с тем, что кожа мужчин толще и имеет гораздо больше сальных желез.

Однако ухаживать за кожей важно и при смене сезона. Как сообщает RT, по мнению врач-дерматолога Зои Константиновой, осенью даже жирную кожу лучше тонизировать неспиртовыми средствами, чтобы не разрушить гидролипидный баланс.