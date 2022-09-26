Экономист дал совет россиянам, что делать со сбережениями в долларах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев дал совет россиянам, у которых есть сбережения в долларах.

По словам эксперта, сейчас не стоит принимать никаких поспешных решений.

- Если особенно не прижимает ситуация, не ставит в безвыходное положение, пусть они (доллары) лежат - время как-то разрешит эту ситуацию. Я думаю, хуже не будет, - рассказал экономист в беседе с изданием Lenta.ru.

При этом Беляев добавил, что не нужно надеяться, что курс доллара по отношению к рублю в скором будущем возрастет.

- Пока стоит держать их (доллары) у себя в надежде на то, что когда-то состоятся какие-то поездки. В любой стране, куда вы выезжаете, доллары востребованы, - отметил экономист.

Ранее ФАН писал, что россиянам пора забыть привычку 1990-х годов и не хранить сбережения в долларах. Аналитики напоминают, что время изменилось, и сегодня евро и доллары - токсичная валюта недружественных государств.

А накануне доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков назвал рубль самой выгодной валютой для хранения сбережений. Эксперт отметил, что ставки по банковским вкладам всё ещё остаются на хорошем уровне, пишет RT.