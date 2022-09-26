В Конгрессе США предварительно договорились выделить Украине еще 12 млрд долларов

Решение о выделении Украине нового пакета помощи уже "практически согласовано" Конгрессом США Фото: REUTERS

В Конгрессе США достигли предварительной договоренности о выделении дополнительной помощи Украине на сумму примерно 12 миллиардов долларов. Данные об этом распространило американское информагентство Reuters.

Согласно данным журналистов, голосование по этому вопросу конгрессмены США могут провести уже в самое ближайшее время. В случае положительного итога голосования новый пакет многомиллиардной финансовой помощи будет официально утвержден, а вышеуказанные денежные средства поступят Украине.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен публично сообщил о том, что Соединенные Штаты выделят почти полмиллиарда долларов в виде помощи Киеву на содержание украинских силовиков.

Предполагается, что все эти деньги в итоге пойдут на обучение сотрудников правоохранительных органов Украины и выплаты работникам силовых структур (в том числе, и тем, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях на стороне ВСУ). В американском Госдепартаменте пообещали, что будут следить за тем, чтобы финансовая помощь, направляемая Киеву Вашингтоном, расходовалась бы украинскими чиновниками по своему прямому назначению.