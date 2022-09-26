Гинеколог Каплина рассказала об опасности тромбоза у беременных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гинеколог-эндокринолог, специалист по невынашиванию беременности, гемостазиолог Ольга Каплина предупредила, что тромбоз может привести к закупорке сосудов плаценты и гибели плода.

По словам эксперта, во время беременности повышается риск тромбозов и заболеваний, связанных со свертываемостью крови. Учитывая действие на организм гормонального фона, меняется скорость свертываемости крови. Таким образом природа защищает женщину от обильной кровопотери при родах. Об этом пишет Lenta.ru.

Однако при вынашивании ребенка тромбы могут закупоривать сосуды матки, плаценты, что грозит плоду гибелью.

- У будущих матерей с лишним весом, сахарным диабетом, гипертензией и другими серьезными патологиями риск возникновения тромбоза увеличивается в несколько раз, - отметила Каплина.

Также факторами риска образования тромбов у беременных женщин являются наличие близких родственников с тромбозом, генетическая тромбофилия, поздняя беременность, ЭКО, системная красная волчанка, сахарный диабет и ревматоидный артрит, отметила гинеколог.

Ранее "Известия" писали о том, что витамин B9, или фолиевая кислота, повышает шансы на зачатие и предотвращает патологии развития плода. По словам врача акушера-гинеколога Екатерины Федоровой, восполнять дефицит витамина нужно заранее. Для этого в рацион следует ввести чечевицу, сою, говяжью и куриную печень, спаржу, фундук, свеклу, арахис.

Тем временем, RT пишет, что средний возраст беременной женщины в Москве составляет 35 лет. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава по акушерству Роман Шмаков. При этом средний возраст первородящей женщины в России составляет 29 лет, добавил врач.