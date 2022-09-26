В Москве появится улица имени Жириновского

В честь покойного лидера ЛДПР назовут улицу на западе российской столицы Фото: Олег ЧИРКОВ

Улица имени Владимира Жириновского в самое ближайшее время появится на западе Москвы, в районе Очаково-Матвеевское.

Об этом сообщил действующий председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (он сменил на этой должности самого Жириновского) со ссылкой на официальное постановление столичного мэра Сергея Собянина.

"В Москве появится улица имени Владимира Жириновского недалеко от дома, где он прожил много лет. Здесь его часто видели и многие соседи хорошо знали, поблизости была 814-я школа, где расположен родной избирательный участок основателя ЛДПР. Мы приветствуем и сердечно рады тому, что заслуги великого человека получают такое высокое признание", - отмечается в официальном телеграм-канале фракции ЛДПР (Либерально-демократической партии России) в Госдуме РФ.

Жириновский скончался 6 апреля 2022 года от последствий заражения "омикрон"-штаммов новой коронавирусной инфекции. До своей смерти он длительной время находился в ЦКБ (Центральной клинической больнице) Управделами президента РФ в Москве.

Похороны политика состоялись 8 апреля нынешнего года. Основатель ЛДПР был похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы. На самой траурной церемонии присутствовал ограниченный круг людей. Среди прочих на похоронах были родные и близкие Жириновского, спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер нижней палаты российского парламента Сергей Неверов, все члены высшего совета ЛДПР. При этом в центре российской столицы было организовано масштабное прощание с политиком.