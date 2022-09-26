Зарубежные наблюдатели не зафиксировали крупных нарушений на референдуме в Донбассе Фото: REUTERS

Зарубежные наблюдатели не зафиксировали существенных нарушений на референдумах, которые проходят в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщила член Общественной палаты РФ Оксана Гаман-Голутвина.

"Хотела бы обратить внимание на значительную часть международных наблюдателей на референдумах. И насколько мне известно, они не выявили сколько бы то значимых нарушений", - рассказал Гаман-Голутвина в ходе брифинга по работе Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Референдум по вопросу вхождения в состав РФ начался в Запорожской области в пятницу, 23 сентября 2022 года. Голосование будет идти пять дней, до 27 сентября включительно. При этом в Запорожской области явка по итогам трех дней референдума составила 51,55%, рассказала журналистам председатель ЦИК региона Галина Катющенко.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 сентября 2022 года можно прочитать здесь.