Послы ЕС поручили Еврокомиссии обновить визовые рекомендации по России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Послы Евросоюза по итогам заседания механизма по комплексному реагированию на политические кризисы IPCR поручили Еврокомиссии (ЕК) оценить ситуацию и в случае необходимости обновить инструкции по выдаче виз гражданам России на фоне последних событий, в частности, частичной мобилизации. Об этом РИА Новости сообщили в представительстве Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС.

“В свете последних событий послы призвали Еврокомиссию отслеживать, оценить и в случае необходимости обновить инструкции по визам, выпущенные 9 сентября 2022 года, с учетом озабоченностей государств-членов Евросоюза в сфере безопасности", - уточнил собеседник агентства.

Ранее в ЕК сообщили, что Евросоюз 26-27 сентября 2022 года проводит технические заседания по ситуации с россиянами, которые хотят уехать из России из-за частичной мобилизации.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов дано поручение обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, установленные министром обороны