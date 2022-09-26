Нутрициолог Батракова назвала голодание и прием "волшебных" таблеток опасными методами похудения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нутрициолог и health-коуч Ольга Батракова рассказала россиянам среди популярных способов сбросить вес есть достаточно опасные. По ее мнению, в некоторых случаях они могут повлечь за собой множество метаболических проблем

К числу опасных методов похудения эксперт отнесла голодание, а именно случаи, когда человек полностью отказывается от пищи в любом виде. Об этом пишет Газета.ru.

- Голодание ради снижения веса чаще всего бессистемное, когда периоды голода и зажора чередуются, что приводит к сбою в работе гормональной системы, расстройству пищевого поведения, нарушению работы пищеварительной системы и набору веса ... также это может привести к анорексии, - предупредила нутрициолог.

Второй неудачный метод – похудение на "волшебных" таблетках. Батракова акцентирвала внимание, что побочными эффектами их потребления часто становятся непредсказуемые симптомы: от гормонального сбоя до проблем с сердцем.

Ранее телеканал "360" сообщал, что ученые из Института Роветта Абердинского университета в Шотландии установили, что плотный завтрак с последующим снижением калорий на обед и ужин никак не отражается на скорости метаболизма и не ведет к похудению.

Также ОТР писал, что поздний ужин не всегда приводит к набору веса, и по этой причине его могут позволить себе даже и те, кто мечтает похудеть. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков. По его словам, поздно ночью в организме человека начинает вырабатываться гормон роста - соматотропин. Это самый сильный жиросжигающий гормон, который всего за час может сжечь около 150 граммов жировой ткани.