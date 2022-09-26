Названы цифры проголосовавших на референдуме о вхождении в состав России в Запорожской области. Фото: REUTERS

Центральный избирком Запорожской области озвучил данные о явке избирателей по итогам четырех дней референдума по вопросу о вхождении региона в состав Российской Федерации. Об этом в понедельник 26 сентября рассказала председатель ЦИК Галина Катющенко.

«По обобщенным данным с избирательных участков, явка составила 66,43%», - сказала Катющенко, уточнив, что данные приводятся с учетом голосования за рубежом, где за четыре дня проголосовали 36 558 человек.

Практически во всех районах области проголосовали уже более 60 процентов избирателей. Наиболее активно голосуют на референдуме жители Мелитопольского района и Энергодара, соответственно 67,21% и 67,18%.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вопросу о вхождении в состав России 23–27 сентября 2022 года: онлайн-трансляция здесь на KP.RU.

Жители ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей выбирают свое будущее сердцем, отметил международный наблюдатель из Греции Константинос Андранику.