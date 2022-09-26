Стало известно число проголосовавших на референдуме о присоединении Херсонской области к России по итогам четырех дней. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стало известно количество проголосовавших по итогам четырех дней голосования на референдуме по вопросу вхождения в состав России Херсонской области. Данные озвучила в понедельник 26 сентября председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.

«По итогам четвертого дня голосования на референдуме в Херсонской области явка составила 63,58%», - сказала глава избиркома, уточнив, что в списки избирателей в Херсонской области внесены 750 тысяч человек.

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