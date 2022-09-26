Приложение соцсети "ВКонтакте" пропало из App Store Фото: Анастасия ОСИПОВА

Приложение социальной сети "ВКонтакте" 26 сентября пропало из магазина приложений App Store, однако в Google Play приложение по-прежнему доступно для пользователей.

Как уточняет ТАСС, приложение не находится по поиску. Что касается уже установленных на устройства Apple приложений, то все они пока работают в штатном режиме.

Кроме того, из магазина приложений еще пропал музыкальный сервис "VK Музыка". Приложения "VK Клипы" и "Мессенджер" продолжают работать.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что из официального магазина приложений для девайсов Apple начали пропадать приложения банков и организаций, попавших под санкции. Так, в феврале 2022 года клиенты ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка Открытие и Промсвязьбанка столкнулись со сложностями из-за санкций властей США. Теперь в России продукция Apple попросту перестала быть удобной.